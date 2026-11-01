Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde eski elbiseler çaput dokumayla çantaya dönüşüyor - Son Dakika
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Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde eski elbiseler çaput dokumayla çantaya dönüşüyor

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Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde eski elbiseler çaput dokumayla çantaya dönüşüyor
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Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde eski elbiseler çaput dokumayla çantaya dönüşüyor
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Amasya Olgunlaşma Enstitüsü ustaları, evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseleri ince şeritler halinde kesip çaput dokuma tezgahlarında yeniden değerlendirerek çanta, kıyafet, örtü ve kılıf üretiyor. Böylece israf önlenirken kaynakların verimli kullanımına da örnek olunuyor.

Eskiyen elbiseler kesilip dokunarak usta ellerde sıfır atık dostu aksesuarlara dönüşüyor. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli ustalar 'çaput dokuma' adlı geleneksel uygulamayla özgün çantalar, kılıf gibi ürünler üreterek israfı önleyip kaynakların verimli kullanılmasına örnek oluyor.

Evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseler ince şerit halinde kesilip yumak oluşturuluyor. Farklı ipler tezgahlarda dokunuyor. Rengarenk parçalar tasarlanarak yeni kıyafet, çanta, örtü ve kılıf gibi aksesuarlara dönüşüyor.

'Çaput dokuma' adı verilen geleneğin Anadolu'da halen sürdürüldüğünü anlatan dokuma ustası Neşe Aşçı, "Anadolu kültüründe bu gelenek var. Hiçbir elbiseyi atmıyoruz. Dönüşebileceğini biliyoruz. Günümüz ihtiyaçlarına uyarlayarak çantalar, kıyafetler, duvar aksesuarları yaptık" dedi.

Dokunan ürünleri özgün şekilde tasarladıklarına değinen giyim ustası Hümeyra Demir de, "Eskiyen elbiseleri yeniden kullanılabilir hale getirdik. Burada hem geri dönüşüm hem de ileri dönüşümü desteklemiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEkonomiAmasyaYaşamSon Dakika

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