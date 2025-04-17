Amasya Valisi'nden Özel Sektöre Mesleki Eğitim Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya Valisi'nden Özel Sektöre Mesleki Eğitim Uyarısı

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Amasya'da düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Çalıştayı'nda Vali Önder Bakan, özel sektör temsilcilerinin ilgi göstermediğini belirterek uyarılarda bulundu. Çalıştayda sürdürülebilir eğitim ve istihdam konularında görüş alışverişi yapıldı.

17.04.2025 08:00  Güncelleme: 08:06
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Amasya Valisi, mesleki eğitim çalıştayına ilgi göstermeyen özel sektörü uyardı: "Yoksa bütün okullar robotik kodlama yapar"

AMASYA - Özel sektörün nitelikli ara elemana ihtiyaç duyduğu Amasya'da sürdürülebilir eğitim, üretim ile istihdam döngüsüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Çalıştayı, davet edilen sektör temsilcilerinden beklenen ilgiyi görmedi. Özel sektör temsilcilerine seslenen Amasya Valisi Önder Bakan, "Yoksa bütün okullar robotik kodlama yapar. Emin olun" sözleriyle uyarıda bulundu.

Kimlerin katıldığını sorduğu çalıştaya gelen az sayıdaki özel sektör temsilcilerini yeterli bulmayan Amasya Valisi Bakan, "Buradaki meslek okullarında hangi bölümlerin devam edeceği, hangi bölümlerin iptal edileceğine aslında bir görüş oluşturulacak. Yoksa bütün okullar robotik kodlama yapar. Emin olun" dedi.

Emekli nüfusun çalışan sayısını geçmesi öngörülen iller arasında olup 86 bin çalışana karşılık 84 bin emeklinin bulunduğu Amasya'da sürdürülebilir eğitim, üretim ile istihdam döngüsüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Çalıştayı'na sanayi, tarım, hayvancılık ve turizm gibi farklı sektörlerden katılımın yeterli olmadığını belirten Vali Bakan, "Buradaki meslek okullarında hangi bölümlerin devam edeceği, hangi bölümlerin iptal edileceğine aslında bir görüş oluşturulacak. Yoksa bütün okullar robotik kodlama yapar. Emin olun" diye konuştu.

Çalıştayın herkesin bir mesleği olmalı anlayışıyla gerçekleştiğini vurgulayıp sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırarak öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarına katkı sunmayı amaçladığına işaret eden Bakan, "Buradaki meslek okullarından gereksiz bazı bölümleri tutup hem öğrencilerimizi atıl ve işe yaramaz pozisyonda yetiştirmemiş olacağız hem de oradaki öğretmenlerimizi de atıl olarak hayatından bezgin bir halde sevemediği bir alanda iş yapar pozisyona getirmemiş olacağız. Hepsini doğru bir yerde meç etmemiz gerekecek" şeklinde konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ise şehirde ara eleman bulma konusunda sektörlerin ciddi sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Bu çalıştayla birlikte ara eleman eksikliğiyle ilgili sorunları çözmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği çalıştaya, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yalçın, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve daire amirleri de katıldı.

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Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Eğitim, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Valisi'nden Özel Sektöre Mesleki Eğitim Uyarısı - Son Dakika

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