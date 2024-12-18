Amazon, 2025\'te Yapay Zeka Yatırımlarına Devam Edecek

Ekonomi

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, Amazon olarak 25 yıldır kullandıkları makine öğrenimi ve yapay zekaya 2025'te de odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdem, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'e ilişkin değerlendirmelerinin ülkedeki çevrim içi alışveriş alışkanlıkları, indirim kampanyaları, hızlı teslimat ve yapay zeka destekli inovasyonlar etrafında şekillendiğini aktardı.

Erdem, 2024'te Türkiye'deki kullanıcıların indirimlere olan ilgisinin daha da arttığı bir yıl olduğunu söyledi.

"Amazon Prime Day" etkinliği kapsamında tüketicilerin indirim algısını ölçmek amacıyla yaptıkları araştırmaya değinen Erdem, şöyle devam etti:

"Sonuçlara göre, çevrim içi alışveriş yapanların yüzde 90'ı, son bir ay içerisinde indirim kampanyalarından bir ürün aldıklarını belirtti. Katılımcılara 'Alışveriş yaparken hangisini tercih edersiniz?' sorusu yöneltildiğinde ise yüzde 84'ü 'Almayı istediğim üründe makul bir indirim varsa hemen alırım.' yanıtını verdi. Biz de yıl boyunca düzenlediğimiz kampanya dönemlerinde müşterilerimizden oldukça yoğun bir ilgi gördük ki bu da doğru zamanda, doğru fırsatları sunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor."

Hızlı ve sorunsuz teslimatın giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Erdem, ilerleyen yıllarda hızlı teslimatın kullanıcı tercihleri açısından daha da önemli hale geleceğini belirtti.

"Prime üyelik" programıyla hızlı teslimat konusunda iddialı olduklarını ifade eden Erdem, "Çünkü 'Prime' demek hız demek. Hızlı derken, gerçekten çok hızlıyı kastediyorum. Türkiye'de yüzbinlerce ürünü nüfusun yüzde 30'una aynı gün, yüzde 80'ine ertesi gün teslim edebiliyoruz. Bunu Türkiye'de, bizim ölçeğimizde yapabilen başka hiç kimse yok." diye konuştu.

Yapay zekanın 2024'te en çok konuşulan konulardan biri olduğunu aktaran Erdem, "Amazon olarak biz, makine öğrenimi ve yapay zekayı 25 yılı aşkın bir süredir kullanıyor ve bu alanda sektöre de liderlik ediyoruz. Yapay zeka, e-ticaret deneyiminin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü robotik ve yapay zeka destekli inovasyon, müşterilerimiz için fiyatları, ürün çeşitliliğini ve alışveriş kolaylığını daha da iyi hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka konusundaki yaklaşımlarının 3 temel alanda şekillendiğini belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Birincisi; yapay zekanın pratik, gerçek dünyadaki uygulamaları aracılığıyla müşteri/çalışan/satış ortakları deneyimini iyileştirmeye yönelik stratejilere odaklanmak. İkincisi; yapay zeka inovasyonunu desteklemek için veri, bilişim ve işgücü kaynaklarımızı bir araya getirmek. Üçüncüsü; sorumlu, güvenli ve güvenilir yapay zekanın geliştirilmesine yardımcı olmak. 2025'te de bu konulara odaklanmaya devam edeceğiz. Çünkü tüm bu müşteri ve çalışan odağı, kaynak ve sorumluluk duygusunun birleşimi, şirket içinde yapay zeka inovasyonu için güçlü bir ortam yaratıyor ve pek çok alanda da teknolojik atılımlara olanak tanıyor."