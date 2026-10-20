Amazon, Almanya'da 2027'ye kadar 16 milyar avroyu aşan yatırım paketini duyurdu

ABD merkezli teknoloji ve perakende şirketi Amazon, Almanya'da istihdam, teknoloji ve altyapı alanlarını kapsayan ve 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan 16 milyar avronun üzerinde yeni bir yatırım paketi açıkladı.

Alman hükümetinin başkent Berlin'de düzenlediği "Invest in Germany (Almanya'ya Yatırım Yapın) Zirvesi"nde duyurulan yatırım paketi, veri merkezlerinin genişletilmesi, yapay zeka altyapısı, lojistik ağı ve yapay uydu projelerini kapsıyor.

Şirket, bu adımıyla 2010 yılından bu yana Almanya'ya yaptığı toplam yatırım miktarını 100 milyar avronun üzerine çıkarmış olacak.

Yatırımların odağında yapay zeka bulunuyor

2027 yılına kadar tamamlanması planlanan 16 milyar avronun üzerindeki yatırım paketinin 4,8 milyar avroluk kısmı, Amazon Web Hizmetleri'nin (AWS) Frankfurt bölgesindeki bulut ve yapay zeka altyapısının genişletilmesine ayrıldı. Şirket bu yeni adımla ülkede veri güvenliği odaklı dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Amazon, başkent Berlin'deki araştırma faaliyetlerini büyüterek robotik ve yapay zeka odaklı ikinci bir AR-GE laboratuvarı da açacak. Bu merkezde insan-teknoloji işbirliği üzerine üst düzey mühendislik çalışmaları yürütülecek.

Yatırım paketinin bir diğer stratejik ayağını ise "Amazon Leo" altyapısıyla uzaydan internet projesi oluşturuyor. İnternet erişimi olmayan bölgelere yüksek hızlı ağ taşımayı hedefleyen şirket, telekomünikasyon uydularını yörüngeye fırlatmak üzere Avrupa merkezli Arianespace şirketiyle 24 roket fırlatımı için anlaşma sağladı.

Almanya genelinde 40 binden fazla kalıcı istihdam sağlayan Amazon, dijital yetkinlikleri artırmak adına Siemens ve ticaret odalarıyla yürüttüğü sertifikasyon programlarına da devam edecek. Şirket ayrıca, yatırım bütçesinin bir kısmını lojistik ağının modernizasyonuna ve Prime Video platformu için Almanya yapımı dizi, film ve şovların üretimine aktaracak.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Amazon'un kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Reiche, "Bu yatırım, Almanya'nın geleceğine duyulan açık bir güven oylamasıdır. Güçlü veri merkezleri dijital ekonominin temelidir. Endüstrimizin veri potansiyeliyle endüstriyel yapay zekada dünya lideri olma şansına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon Küresel Genel İlişkiler ve Hukuk Başmüşaviri David Zapolsky de "Almanya, Avrupa'nın en cazip yatırım merkezlerinden biri. Amacımız, 2027 yılına kadar gerçekleştireceğimiz bu yatırımlarla ülkedeki şirketlerin, belediyelerin ve yaratıcı sektör çalışanlarının küresel pazarda rekabet edebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.