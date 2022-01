Amazon Prime Video Türkiye'nin Ocak 2022 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video, ocak ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında J.R. Moehringer'ın aynı isimli kitabından uyarlanan, başrollerinde Ben Affleck, Tye Sheridan ve Daniel Ranieri'nin, yönetmen koltuğunda ise George Clooney'nin yer aldığı dram filmi "The Tender Bar", "Hotel Transylvania" animasyon serisinin dördüncü ve son filmi "Hotel Transylvania: Transformania" ve doğaüstü büyülü güçlerle mücadele eden birkaç maceraperestin serüvenini anlatan animasyon dizisi "The Legend of Vox Machina"nın ilk sezonu yer alıyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.