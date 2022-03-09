Amazon, Rusya ve Belarus'tan yeni kayıtları durdurdu - Son Dakika
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Amazon, Rusya ve Belarus'tan yeni kayıtları durdurdu

09.03.2022 00:10
Amazon, Rusya ve Belarus'tan yeni kayıtları durdurdu

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Rusya ve Belarus'taki müşterilerin yeni hesap açmalarına izin vermiyor.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Rusya ve Belarus'taki müşterilerin yeni hesap açmalarına izin vermiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Amazon Web Hizmetlerinin Rusya ve Belarus'ta bulunan yeni müşterileri kabul etmediği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Son olarak McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyururken, Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

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Belarus, Amazon, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon, Rusya ve Belarus'tan yeni kayıtları durdurdu - Son Dakika


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