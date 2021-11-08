Amazon Türkiye'den "Kasım Sürprizi" kampanyası

Amazon Türkiye, 14 Kasım'a kadar geçerli "Kasım Sürprizi" kampanyası kapsamında müşterilerin satın aldıkları seçili ürünlerde "en iyi fiyat garantisi" sunuyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "Kasım Sürprizi" kampanyasını duyurdu.

Amazon.com.tr müşterileri, 14 Kasım'a kadar "en iyi fiyat garantisi" etiketli ürünlerde yaptıkları alışverişlerde, satın almayı izleyen 24 saat içinde, aynı ürünü daha düşük fiyata farklı bir alışveriş sitesinde tespit ederse aradaki fiyat farkını Amazon Hediye Kartı olarak iade alabilecek.

Müşteriler, Amazon.com.tr'de seçili ürünler arasından satın aldıkları ürünleri, diğer sitelerde daha düşük fiyata bulmaları halinde ürün detay sayfası üzerinde bulunan "en iyi fiyat garantisi" görseline tıklayıp erişecekleri formu kullanarak birebir aynı ürüne ait fiyat farkını talep edebilecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından uygun bulunan başvurularda aradaki fiyat farkı, Amazon.com.tr tarafından hediye kartı olarak iade edilecek.