Ambalajlı Su Üreticileri Derneği: Pet şişe kapak renkleri suyun türüne göre değişmez - Son Dakika
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Ekonomi

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği: Pet şişe kapak renkleri suyun türüne göre değişmez

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, pet şişe kapak renklerinin suyun türüne göre değiştiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dernek, sosyal medyada yayılan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

01.07.2024 10:32
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Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, pet şişe kapak renklerinin suyun türüne göre değiştiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını paylaştı.

Dernek, sosyal medyada yayılan pet şişelerdeki suyun türüne göre şişelerin kapak renginin değiştiği iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Kalebaşı, " Türkiye'de ambalajlı su türleri 'doğal mineralli su', 'doğal kaynak suyu' ve 'içme suyu' gibi farklı niteliklere sahip. Suyun bunlardan hangi çeşidinin olduğu ise pet şişelerin üzerindeki etikette yer almaktadır. Çeşitli sosyal medya araçlarında paylaşılan kapak renklerinin suyun türünü yansıttığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ambalajlı su üretimindeki yasal mevzuata da dikkati çeken Kalebaşı, Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Mineralli Sular" ve "İnsani Tüketim Amaçlı Sular" hakkındaki yönetmeliklerine göre suyun niteliğinin yalnızca pet şişe etiketleri üzerinde yer alan bilgide bulunduğunun altını çizdi.

Kalebaşı, şunları kaydetti:

Türkiye'de ilgili yönetmeliklerde kapak rengiyle ilgili bir sınıflandırma bulunmadığını aktararak, "Pet şişe kapaklarının rengi firmaların pazarlama stratejileri çerçevesinde değişiklik göstermektedir. Bilgi çağının içinde olduğumuz bu dönemde maalesef yanlış bilgiler de kamuoyunda hızla yayılıyor ve tüketicilerde kafa karışıklığı yaratıyor. Bu noktada tüketicilerimize merak ettikleri noktalarda resmi açıklamaları dikkate almalarını öneriyoruz."

Kamuoyunda yer alan bu tür dezenformasyonların tüketicilerde kafa karışıklığına yol açtığını, su gibi doğrudan sağlığı ilgilendiren temel bir ürün hakkında tüketicilerin haklı olarak hassas davrandığına değinen Kalebaşı, "Ülkemizde su ile ilgili regülasyonların oldukça sıkı olduğunu ve bu nedenle gönül rahatlığıyla ambalajlı su içilebileceğini belirtmek isterim. Tüketicilerimiz, uygulanan sıkı denetimler ve standartlar aracılığıyla güvenle su tüketimi yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kalebaşı, bu tür yanıltıcı bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, doğru bilgilendirme ile halkın sağlığının korunmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ambalajlı Su Üreticileri Derneği: Pet şişe kapak renkleri suyun türüne göre değişmez - Son Dakika

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