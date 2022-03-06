American Express, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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American Express, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı

06.03.2022 22:05
American Express, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı

ABD'li kredi kartı ve turizm şirketi American Express, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

ABD'li kredi kartı ve turizm şirketi American Express, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard'ın ardından ABD'li kredi kartı ve turizm şirketi American Express'te Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı. Söz konusu kararın ardından American Express kartlarının artık Rusya'daki işletmelerde veya ATM'lerde çalışmayacağı ve Rus bankaları tarafından Rusya'daki müşterilere verilen kredi kartlarının da American Express küresel ağından çıkarıldığı ve yurtdışında çalışmayacağı aktarıldı.

American Express tarafından yapılan açıklamada, "Şirket değerlerimizden biri 'Doğru olanı yapmaktır'. Bu ilke, bu zor kriz boyunca bize rehberlik etti ve bu krize barışçıl bir çözüm bulma umuduyla meslektaşlarımızın, müşterilerimizin ve uluslararası toplumun yanında yer alırken, bunu yapmaya devam edeceğiz" denildi.

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American Express, Ukrayna, Belarus, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi American Express, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika


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