Zavot ırklarına embriyo transferi - Son Dakika
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Zavot ırklarına embriyo transferi

29.07.2022 11:44
Zavot ırklarına embriyo transferi

Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinden Kars'a gelen Beefmaster ırkı embriyolarının ilk buzağıları doğdu.

Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinden Kars'a gelen Beefmaster ırkı embriyolarının ilk buzağıları doğdu.

"Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi" projesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinden Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen Beefmaster ırkı embriyolarının ilk buzağıları geçen hafta doğarken, 1 haftalık olan buzağılar anneleriyle birlikte ilk kez dışarıya çıkarıldı. Günde 2 kg büyüyen Beefmaster ırkı 14 ayda olgunluğa erişiyor.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, "Biz hazırlık dönemi ve proje döneminden sonra çünkü bunların transferleri içinde bir maliyet lazım. Bakanlığımızdan destek aldık, rektörlüğümüzden destek aldık. Planlama yaptık. Transferlerimizi Ekim ayında yaptık ve ilk doğumlarımız 19 Temmuz'da gerçekleşti. Diğer gruplarda peyder pey yaptığımız için doğumla sonuçlanacaktır. Onları da ilerleyen zamanlarda yine paylaşacağız" dedi.

Öztürkler, "Bundan sonra bunların gelişme özelliklerini inceleyeceğiz. Zooteknik inceleyeceğiz. Bunların çevreye, bizim bölgemize uyum durumlarına bakarak ayrı zamanda yetiştiricilerimizi bilgilendirecek arşiv bilgi toplayacağız. Arşiv bilgileri hem üniversitemizde, hem yetiştiricilerimizle, hem öğrencilerimizle ve kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye'de bir ilk olan proje kapsamında ülkenin sığır eti ihtiyacı daha ucuz ve ekonomik olarak karşılanacak. - KARS

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zavot ırklarına embriyo transferi - Son Dakika

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