Amik Ovası'nda havuç hasadı sürüyor - Son Dakika
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Amik Ovası'nda havuç hasadı sürüyor

23.02.2022 11:53
Amik Ovası'nda havuç hasadı sürüyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda havuç hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda havuç hasadı devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Kırıkhan ilçesinde havuç hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek çalışmalarına katıldı.

Havuç üreticileriyle bir süre görüşen Çolakoğlu, üretim ile ilgili çiftçilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakoğlu, il genelinde havucun Kırıkhan ilçesi başta olmak üzere Reyhanlı, Antakya, Kumlu ve Belen ilçelerinde yoğun şekilde üretiminin yapıldığını aktardı.

Ülkede havuç üretimde Hatay'ın 3'ncü sırada yer aldığını belirten Çolakoğlu, "İlimiz, ülkemiz 2021 yılı havuç üretiminde 14 bin 650 dekarlık alanda 57 bin ton ile 3. sırada yer almaktadır. Dekara verim ortalama 4 ton olarak alınmıştır. Hasadı devam eden havucun fiyatı şu anda 2,4 liraya çıkmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Çolakoğlu, üretilen havuçların iç piyasaya sunulmasının yanı sıra Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Romanya ve Bulgaristan'a ihracatının yapıldığını kaydetti.

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Amik Ovası, Kırıkhan, Türkiye, Havuç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amik Ovası'nda havuç hasadı sürüyor - Son Dakika


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