Anadolu 500\'de SANKO Holding Zirveye Yerleşti

Ekonomi

Ekonomist Dergisi'nin geleneksel hale getirdiği Anadolu 500 araştırması sonuçlandı. SANKO Holding 8 şirketi ile Anadolu 500'de ilk sırada yer aldı.

Araştırma, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2023 yılı verileri baz alınarak hazırlandı. Ekonomist Dergisi'ndeki haberde, SANKO Holding'in listede 8 şirketinin bulunduğuna vurgu yapılarak, " Gaziantep'ten çıkıp dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran ve Anadolu'da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan SANKO Holding, listemizin ilk sırasında yer aldı" denildi. - GAZİANTEP