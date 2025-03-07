Anadoludakiler'den Erbaa'da kadın emeğine ve yerel üretime destek - Son Dakika
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Ekonomi

Anadoludakiler'den Erbaa'da kadın emeğine ve yerel üretime destek

Anadoludakiler\'den Erbaa\'da kadın emeğine ve yerel üretime destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında yürütülen SOGEP-Anadoludakiler çerçevesinde Tokat Erbaa'da "Narince Üzüm Yaprağı...

07.03.2025 12:48  Güncelleme: 12:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında yürütülen SOGEP-Anadoludakiler çerçevesinde Tokat Erbaa'da "Narince Üzüm Yaprağı Bereket Atölyesi Projesi" hayata geçiyor.

Erbaa Belediyesi'nin uygulayacağı "Anadoludakiler: Erbaa Narince Üzüm Yaprağı Bereket Atölyesi Projesi" için sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl tarafından imzalanan proje ile Erbaa'da faaliyet gösteren S.S. Erbaa İlçesi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin üretim altyapısı modernize edilecek. Böylece kooperatifin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi kolaylaşacak. Ayrıca ilçede tarım işçisi olarak çalışan 20 kadın, kooperatif bünyesinde istihdam edilecek.

Proje kapsamında, Erbaa ve çevre köylerdeki kadın üreticilere yönelik Bağ Yetiştiriciliği, İş Geliştirme, Kadınlar İçin Liderlik Eğitimi ve Mikro İhracat konularında eğitim programları düzenlenecek.

Toplam 3,4 milyon TL bütçeye sahip olan proje, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) - Anadoludakiler kapsamında yüzde 80 oranında desteklenerek 2,7 milyon TL hibe alacak. - TOKAT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Anadoludakiler'den Erbaa'da kadın emeğine ve yerel üretime destek - Son Dakika

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