Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Mahkeme, söz konusu düzenlemenin sadece 15 Ocak 2023'ten önce göreve başlayan memurlar için geçerli olmasını öngören geçici maddeyi oybirliğiyle iptal etti.
Kararın uygulanması halinde, 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri dahil tüm kamu personeli, 600 puanlık ek gösterge artışından faydalanabilecek.
Bu durumda:
Ancak gösterge artışı her memura aynı oranda yansımıyor. 5434 sayılı kanuna (Ekim 2008 öncesi atananlar) tabi memurlar, sadece gösterge değil, aynı zamanda tazminat yansıtma oranı artışı ile de maaşlarında ciddi iyileşme elde ediyor. Bu kapsamdaki bir memur emekli aylığında 11.158 TL artış alırken, 5510 sayılı kanun kapsamında olanlar (Ekim 2008 sonrası göreve başlayanlar) yalnızca 2.916 TL artış görebiliyor.
AYM'nin iptali sonrası gözler şimdi hükümete çevrildi. Kararın uygulanması için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Kamu çalışanları ise, bu kararın adil ve kapsayıcı bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı - Son Dakika
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