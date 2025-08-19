Anfaş Fresh Antalya Fuarı 2025'te Yeniden Başlıyor - Son Dakika
Anfaş Fresh Antalya Fuarı 2025'te Yeniden Başlıyor

19.08.2025 11:58
14 yıl aradan sonra Anfaş Fresh Antalya Fuarı, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

6. Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Anfaş Fresh Antalya), 14 yıl aradan sonra yeniden Antalya'da sektör profesyonelleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin netleştiğini, bugün itibarı ile ziyaretçiler için ayrılan 480 odanın dolduğu açıklandı. 50'den fazla ülkeden alım heyeti, Antalya'da ağırlanacak ve sektörün önde gelen 200'ün üzerindeki katılımcısı ile bir araya gelecek.

Bu yıl Anfaş Fresh Antalya için Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden dört farklı uluslararası acente ile iş birliği yapıldı. Bu acenteler aracılığıyla, zincir marketler ve büyük toptancılardan oluşan 500'ün üzerinde profesyonel alıcı Antalya ile buluşmaya hazırlanıyor.

Farklı fuar organizatörleri tarafından Antalya'da fuar düzenlenmeyeceğine dair çeşitli spekülasyonların ortaya atıldığını iddia eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, iddiaların gerçekleri çarpıtmak amacıyla ortaya atıldığını belirterek, "Bu asılsız söylentilerin fuara katılacak olan firmalarımızı da bizzat arayarak ulaştırıldığını öğrendik. Bunlara rağmen, 'Anfaş Fresh Antalya 2025' hazırlıkları planlandığı şekilde sürmektedir ve fuar, belirtilen tarihlerde Antalya'da gerçekleştirilecektir" dedi.

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, Anfaş Fuar Merkezi'nin yangın yönetmeliğine uymadığına dair kamuoyunda ortaya atılan iddiaların da gerçek dışı olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı tarafından 31.12.2025 tarihine kadar uzatılan ve 1 Temmuz 2025 tarihli 32943 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' gereğince Anfaş kapalı otopark alanlarına yangın splitleri takılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alınmış ve gerekli ihaleler şeffaflıkla gerçekleştirilmiştir. Yangın splitlerinin bugün itibariyle yüzde 90'i tamamlanmıştır. Sektör paydaşlarımızdan gelen geri dönüşler ve kamuoyunda hissettiğimiz kafa karışıklığını gidermek adına bu açıklamayı yapmak zaruriyeti doğmuştur" diye konuştu.

Anfaş Fresh Antalya'nın, yalnızca bölge üreticileri ve ihracatçıları için değil, Türkiye'nin taze meyve-sebze sektöründeki uluslararası görünürlüğü için de önemli bir buluşma noktası olmayı hedeflediğini ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekleyen Başkan Ali Bıdı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Fuarın 2026 yılı için de sürekliliğini sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) başvuru yapılmış ve onaylanmıştır. Şimdiden takvimlerinizde Eylül 2026'yı işaretlemeyi unutmayın. Bu adım, Fresh Antalya'nın Antalya'da uzun yıllar boyunca sektöre hizmet vermeye devam edeceğinin güçlü bir göstergesidir." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, antalya, Ekonomi, Turizm, Tarım, Eylül, Son Dakika

Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
