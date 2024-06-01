ANGİKAD, depremden etkilenen bölgelerdeki kadın girişimcileri ziyaret etti

Ekonomi

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Gözde Diker ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla" projesi kapsamında 7 ildeki kadın girişimcileri ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre heyetin ziyaret ettiği iller arasında Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep yer aldı.

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, projenin İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Depremden etkilenen kadın girişimcilerin güçlü olmalarının kendilerine ilham verdiğine işaret eden Diker, "Bu ziyaretlerde, kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını yerinde dinledik. Kadınlarımızın güçlü ve dayanıklı olduğunu gözlemledik ve onların zorluklarla başa çıkma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduklarını gördük." ifadesini kullandı.

Diker, kadınları eğitmek ve desteklemek için yapılacak çalışmaların stratejik önemini vurguladıklarını belirterek, kadın girişimcilerin gücü ve kararlılığıyla bölgede önemli dönüşümler yaratacaklarını kaydetti.