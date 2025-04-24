Anıza Ekim Projesi Tekirdağ’da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Anıza Ekim Projesi Tekirdağ’da Başladı

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Tekirdağ’da başlatılan anıza ekim projesi, üretim verimliliğini artırmayı hedefliyor.

24.04.2025 21:44
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Tekirdağ'da anıza ekim dönemi: Anıza ekim Türkiye'ye örnek olacak

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kuraklıkla mücadele kapsamında başlatılan anıza ayçiçeği ekimi projesiyle verim kaybı azalıyor, üretici ise umutla toprağa yöneliyor.

"Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi" çerçevesinde Tekirdağ'daki Gündüzlü Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çalışmaları yerinde inceledi. Üreticilere bilgi veren Aksoy, ardından çiftçilerin yaptığı ekimi izledi.

Toprak yorgun değil, yöntem yanlış

Müdür Aksoy, anıza ekimle birlikte toprakta organik madde ve su kaybının önlendiğini, yabancı otla mücadelenin kolaylaştığını ifade etti. "Projenin sonuçlarını alıp, Türkiye projesi olarak ülkemizin tamamına sunmayı düşünüyoruz" diyen Aksoy, bu yöntemle daha az gübre, enerji, yakıt ve ilaç kullanarak kaliteli ürünler elde edilebileceğini belirtti.

Bu uygulamanın toprak dostu bir üretim şekli olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Tohum yatağı daha organik hale geliyor, beslenme alanı genişliyor" dedi.

Çiftçiye yük değil, destek getirecek

Geleneksel sürüm yerine minimum düzeyde toprak işlemesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Çiftçimize ve üreticimize destek alacağız" diyerek, bakanlıkla yürütülecek temaslara işaret etti.

Uygulayan çiftçi memnun

Çiftçi Umur İnanç ise iki yıldır anıza ekim yaptığını ve aldığı sonuçlardan memnun kaldığını söyledi. Bu yıl ekim alanını artırdığını belirten İnanç, uygulamanın ekonomik ve verimli olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

Mehmet Aksoy, Çiftçilik, Tekirdağ, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anıza Ekim Projesi Tekirdağ’da Başladı - Son Dakika

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