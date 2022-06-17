Ankara, Antalya, Afyonkarahisar ve Kütahya'da 10 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, Antalya, Afyonkarahisar ve Kütahya'daki 10 taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirileceğini bildirdi.

ÖİB'nin özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Yenimahalle, Kalecik ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelerde toplam 7, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Toklucak Mahallesi'nde, Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'nde ve Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde de 1'er taşınmaz özelleştirilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler, teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek. Girişim grubu ortaklarının tamamı yatırım fonu olamayacak.???????

İhaleye katılmak isteyenlerin Ankara'nın Gölbaşı ile Antalya'nın Döşemealtı ilçelerindeki taşınmazlar için 27 Temmuz'a kadar, diğerleri için 26 Temmuz'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.