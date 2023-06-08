Ankara'da herkesin dilinde bu iddia var: Kurdaki yükseliş nedeniyle Hafize Gaye Erkan'ın ataması bekletiliyor - Son Dakika
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Ankara'da herkesin dilinde bu iddia var: Kurdaki yükseliş nedeniyle Hafize Gaye Erkan'ın ataması bekletiliyor

08.06.2023 12:12

Ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanlığı'na getirmek istediği Hafize Gaye Erkan'ın atamasının hala yapılmaması kafalarda soru işareti bırakırken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Erkan'ın Merkez'in başına atanmasında yaşanan gecikmenin nedeninin, kurdaki yükseliş ve ekonomideki sıkıntılardan yeni yönetimin sorumlu tutulmak istenmemesi olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek, yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturdu. Vatandaşın kanayan yarası ekonomideki aksaklıkların düzeltilmesi için kolları sıvayan Şimşek'in kendi kadrolarını kurmak için düğmeye bastığı ve Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkan'ı getirmek istediği öne sürüldü.

ATANMANIN GECİKMESİ MERAK KONUSU OLDU

Şimşek, Ankara'da Hafize Gaye Erkan ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirirken ve süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmesi beklenen genç ve başarılı ekonomistin kısa sürede Merkez Bankası başkanlığına atanması bekleniyordu.

"YENİ YÖNETİM SORUMLU TUTULMASIN DİYE BEKLETİLİYOR"

Hafize Gaye Erkan'ın atamasının gerçekleşmemesi kafalarda soru işareti bırakırken, Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. Erkan'ın Merkez'in başına atanmasında yaşanan gecikmenin nedeninin, kurdaki yükseliş ve ekonomideki sıkıntılardan yeni yönetimin sorumlu tutulmak istenmemesi olduğu öne sürüldü.

KURDAKİ ARTIŞ YÜZDE 7'Yİ GEÇMİŞTİ

Atamaların ardından piyasa uygulamaya bakacak ve ona göre TL varlıklar fiyatlanacak. Şu an yüzde 40'ın hemen altında bulunan enflasyona karşın politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde. Yeni Merkez Bankası yönetiminin bu faizi güçlü bir adımla yüzde 25-30 seviyelerine çıkarması beklentiler dahilinde. Dolar kuru dün 7'nin üzerinde artarak 23,2 lirayı görmüş, Euro ise 25 lirayı geçmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da herkesin dilinde bu iddia var: Kurdaki yükseliş nedeniyle Hafize Gaye Erkan'ın ataması bekletiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da herkesin dilinde bu iddia var: Kurdaki yükseliş nedeniyle Hafize Gaye Erkan'ın ataması bekletiliyor - Son Dakika
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