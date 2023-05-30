Ankara bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Şimşek ekonominin başına geçmeyi kabul etti, konuşulan 3 görev var

Ankara'da seçim sonrası gözler yeni Kabine'ye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti. Sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi ancak görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Mehmet Şimşek'in adı seçimin ardından kamuoyunda güncelliğini korurken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ŞİMŞEK İÇİN 3 GÖREVDEN BİRİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul eden Şimşek'in Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birine getirileceği öne sürüldü.

BORSADA "MEHMET ŞİMŞEK" ETKİSİ

Öte yandan borsada, Mehmet Şimşek haberlerinin etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 10'a yaklaştı.