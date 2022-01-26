Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya'daki 16 gayrimenkulü satışa çıkarıyor

Kılıçdaroğlu, tam Erdoğan'ın yayına çıkacağı saatte önemli bir açıklama yapacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kızılırmak-Karakusunlar Mahallesi'ndeki 11 daireyi 3 Şubat saat 14.00'te, aynı mahallede bulunan 1 mağaza, Dikmen'de 1 mesken, Çayyolu'nda ise 3 dükkandan oluşan taşınmazları da 10 Şubat saat 14.00'te kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerle satışa çıkaracak.

DAİRELER 144-149 METREKARE ARALIĞINDA

İhaleye çıkacak Karakusunlar Mahallesi'ndeki 3+1 ve 4+1 şeklindeki daireler, 144-149 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.

Diğer ihalede ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen (konut), Çayyolu (Gordion/dükkan) ve Karakusunlar'da (Hayat Plaza/ofis) bulunan 5 taşınmaz arasında muhammen bedeli 500 bin lira ile 4 milyon 475 bin lira arasında değişen farklı büyüklüklerde mağaza, ofis ve dükkanlar yer alıyor.

AYRINTILARA İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLECEK

İsteyenler, taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri, mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/ Ankara adresindeki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığında inceleyebilecek. Taşınmaz mal satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.ankara.bel.tr adresinden "ihale duyuruları" bölümünden ulaşılabilecek.