Ankara Çubuk'ta Coğrafi İşaretli Vişne Hasadı Başladı

Ekonomi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, coğrafi işaretli vişnenin hasadına başlandı.

İlçe merkezinin yanı sıra Ağılcık, Aşağı Çavundur, Yukarı Çavundur, Kışlacık, Kuruçay gibi 20'ye yakın mahalledeki vişne hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerinin yolunu tutuyor.

Toplanan vişneler tüccarlara satılıyor.

Hasadın, ağustos sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Çiftçi Yusuf Bostan, AA muhabirine Çubuk vişnesinin rengi ve aroması ile ilgi gördüğünü ifade etti.

Vişne yetiştiriciliğinin zorluğunu anlatan Bostan, "Bu meyve ağaçlarının bakımı, hasattan sonra güz sonu budaması, kış uykusunda ilaçlaması, ayrıca baharda yine alanı 3-4 defa sürme, çapa ve kurak mevsimde sulama var. Bunları yapmazsan ne kalite alabilirsin, ne de verim." diye konuştu.

Çocukluğundan bu tarafa vişne hasadı yaptığını aktaran Nimet Pehlivan da, vişnenin kendileri için altın değerinde olduğu söyledi.

Pehlivan vişnenin taze tüketiminin yanı sıra marmelat, reçel, hoşaf yapılarak da tüketildiğini aktararak, "Dedelerimizden, babalarımızdan, annelerimizden gördüğümüz şekilde vişnecilik yapıyoruz. Çocuklarımız da hala bizimle birlikte bu işi devam ettiriyorlar." dedi.