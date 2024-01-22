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Ankara'da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Ankara'da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Maltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında çıkan yangın, hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin tekrar büyümesi nedeniyle mücadele devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Ankara\'da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu
22.01.2024 - 22:38,
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Ankara'da 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın şiddetli rüzgardan dolayı kontrol altına alınamıyor.

Ankara'nın Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin, soğutma çalışması yaptığı sırada alevlerin tekrar büyümesi sonucu yangınla mücadele devam ediyor. Yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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