Ankara'da Federasyonların Olağanüstü Genel Kurulları Yapıldı

Ekonomi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi olan Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu ile Ankara Dış Ticaret Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulları, Ankara'da bulunan Federasyonların Genel Merkezleri'nde yapıldı.

Federasyonların Genel Merkezleri'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurullar'da 600 delegenin katılımıyla yapılan seçimlerde; Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu Başkanlığı'na iş insanı Abdurrahman Coşkun, Ankara İthalat ve ihracat Federasyonu Başkanlığı'na iş insanı Mahmut Tandoğan, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanlığı'na iş insanı İlkay Özbakır, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu Başkanlığı'na bürokrat Çağlar Koç ve Ankara Dış Ticaret Federasyonu Başkanlığı'na iş adamı Abdullah Arslan oy birliğiyle seçildi.

SANKON Genel Sekreteri Av. Özkan Atalay tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Olağanüstü Genel Kurullarda oyların tamamını alarak, oy birliğiyle seçilen; Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu Başkanı iş insanı Abdurrahman Coşkun'u, Ankara İthalat ve ihracat Federasyonu Başkanı iş insanı Mahmut Tandoğan'ı, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanı iş insanı İlkay Özbakır'ı, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu Başkanı bürokrat Çağlar Koç'u ve Ankara Dış Ticaret Federasyonu Başkanı iş insanı Abdullah Arslan ile yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini, SANKON Yönetim Kurulu adına tebrik eder, yeni görevlerinde kendilerine başarılar dilerim. Seçim sonuçları ülkemize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. SANKON Genel Merkezi olarak, Olağanüstü Genel Kurullar'da yeni başkan seçilen, iş insanı Abdurrahman Coşkun'a, iş insanı Mahmut Tandoğan'a, iş adamı İlkay Özbakır'a, bürokrat Çağlar Koç'a ve iş adamı Sayın Abdullah Arslan'a güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL