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Ankara'daki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı - Son Dakika

Ankara'daki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

09.12.2021 21:24
Ankara'daki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki 1053 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1 milyon 550 bin lira ile Esra Açıkalın tarafından verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'nde, 1193 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3 milyon 50 bin lira ile Eti Hotel ve Turizm İnşaat Emlak Yatırım Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 1000 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1 milyon 700 bin lira bedelle Öztürk Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nden geldi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 1050 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2 milyon 222 bin lira bedelle Kapıkule İnşaat Danışmanlık Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 529 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2 milyon 500 bin lira bedelle FM Enerji İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunuldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 650 metrekare yüzölçümlü taşınmaza özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3 milyon 600 bin lira bedelle FM Enerji İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara'daki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ankara'daki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı - Son Dakika
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