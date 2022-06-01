Ankara'dan 33 sanayi kuruluşu ilk 500 içinde yer aldı

" Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda, Ankara Sanayi Odası (ASO) üyesi 33 kuruluş yer aldı.

ASO'dan yapılan açıklamada, İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 2021 yılı verileriyle oluşturulan listede yer alan 33 sanayi kuruluşunun Ankara'yı gururlandırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, listede yer alan tüm firmaları kutladı. ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini net bir biçimde gösterdiğine işaret eden Özdebir, "Hem verimlilik hem 4. Sanayi Devrimi anlamında büyük bir dönüşüm içinde olan Ankara, 'Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine' hedefine adım adım ilerlemektedir. Önümüzdeki yıllarda Ankaralı sanayicilerin ihracat performansları, dijitalleşme ve inovasyonla daha hızlı gelişerek, listede daha fazla firma ile yer alacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.