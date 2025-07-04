Ankara'dan İhracat %11,3 Arttı

Ankara'dan bu yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 7 milyar 117 milyon 273 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 131 milyar 440 milyon dolar oldu.

Ankara'dan yapılan ihracat da ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3 artarak 7 milyar 117 milyon 273 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 397 milyon 85 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-haziran döneminde Çin'in en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Çin'e 502 milyon 131 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 491 milyon 674 bin dolarla Almanya, 476 milyon 176 bin dolarla ABD, 376 milyon 776 bin dolarla Birleşik Krallık ve 321 milyon 408 bin dolarla Bulgaristan takip etti.

Ankara'nın ihracatında kimyevi maddeler zirvede

Başkentten yılın ilk 6 ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 795 milyon 433 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 769 milyon 190 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 732 milyon 585 bin dolarla "makine ve aksamları", 616 milyon 89 bin dolarla "elektrik ve elektronik" ile 601 milyon 49 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 335,1 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 80,8 ile "mücevher", yüzde 40 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 26 ile "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörleri takip etti.