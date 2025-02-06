Ankara'dan Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuş Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'dan Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuş Çağrısı

ATO Başkanı Baran, Ankara'nın sağlık turizminden aldığı payın artması için direkt uçuşların şart olduğunu vurguladı.

06.02.2025 14:19
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısının Ankara'dan elde edildiğini belirterek, "Yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, sağlık turizmini geliştirmek için direkt uçuş şart." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran'ı, AJET Genel Müdürü Kerem Sarp ve Satış Başkanı Macid Boyar ziyaret etti.

Baran, ziyarette Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının yetersizliğinin ticareti, ihracatı, iş insanlarının gelişimini ve sağlık turizmini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ankara'nın 190'ı aşkın ülkeye ihracat yaptığına işaret eden Baran, "Başkent olarak Türkiye'nin, en çok ihracat yapan illeri arasında yer alıyoruz. Şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi, 10 sanayi sitesi, 13 de teknokent var. Binlerce insanımız ihracat bağlantıları kurmak için fuarlara katılıp, sektörel gelişmeleri takip etmek için yurt dışına gitmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.???????

Başkentten sadece 26 destinasyona direkt uçuş olduğunu ve diğer yerlere gitmek için aktarmalı uçmanın gerektiğine dikkati çeken Baran, bu durumun günün yolda geçmesine neden olduğunu ve aktarmalı uçuşların iş insanları için zaman ve kaynak israfına yol açtığını vurguladı.

Baran, başkentin sağlık turizminde önemli bir aşama kaydettiğinin altını çizerek, "Şehrimizde 446 belgeli tesis, sağlık turizmi hizmeti veriyor. Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısı Ankara tarafından üretiliyor. Ankara bu alanda gelişmeye çok uygun ancak yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, sağlık turizmini geliştirmek için direkt uçuş şart." ifadelerini kullandı.

Başkentte bulunan üniversitelerde çok sayıda yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Baran, "Daha çok öğrencinin şehrimizde eğitim alabilmesi, yurt dışından direkt uçuşların artmasına bağlı. Direkt uçuşların artmasına ilişkin yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Gürsel Baran, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Turizm, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'dan Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuş Çağrısı - Son Dakika

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