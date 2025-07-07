Ankara, Esenboğa ile Uluslararası Havayolu Merkezi Olmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarda merkez olması gerektiğini belirterek, " Esenboğa Havalimanı, modernize çalışmalarıyla uluslararası uçuşlarda Anadolu'nun 'hub'ı olma hedefi doğrultusunda, tam donanımlı ve hazır konuma geliyor." ifadesini kullandı.

Baran, açıklamasında, Esenboğa Havalimanı'nın artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek üzere iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarının, birinci etabının büyük oranda tamamlandığını anımsattı.

Ankara'nın coğrafi, ekonomik ve lojistik üstünlüklerinin, uluslararası uçuşlarda merkez olarak konumlanması için güçlü bir zemin oluşturduğuna işaret eden Baran, "Ankara, sahip olduğu güçlü lojistik bağlantılar ve Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen modernize çalışmalarıyla, uluslararası uçuşlarda Anadolu'nun 'hub'ı olma hedefi doğrultusunda, tam donanımlı ve hazır konuma geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"THY Ankara'yı merkez olarak değerlendirmeli"

Baran, Ankara'dan yaklaşık 15 hava yolu şirketinin, yurt dışına uçuş gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizden yurt dışına uçan çok sayıda hava yolu şirketi var, ancak dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları (THY) ile sadece İstanbul'a uçulabiliyor. Ankaralılar, THY ile dünyaya uçmak istiyor. Ülkemizin gururu, bayrak taşıyıcı şirketimiz THY, Ankara'yı yurt dışı uçuşlar için merkez olarak değerlendirmeli."

"Ankara sadece başkent değil, bölgesel ekonomik bir güç"

Esenboğa Havalimanı'nın, devam eden çalışmalarla birlikte, yıllık yolcu kapasitesinin artacağına dikkati çeken Baran, Esenboğa'nın, sadece Ankara'ya değil, tüm Anadolu'ya hizmet verebilecek güçlü bir merkez haline geldiğini vurguladı. Bu altyapıyı, dış hat uçuşlarını artırarak, Türkiye'ye yatırıma, ihracata, turizm gelirine dönüştürmeleri gerektiğinin altını çizen Baran, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisi, sağlık turizmi, ihracat odaklı üretim kapasitemizle birlikte, Ankara sadece bir başkent değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik bir güç. Direkt uçuşlarla, bu gücü dünyaya taşıyabiliriz. Ankara'mızın hem şehrimiz ve bölgemiz, hem de ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından stratejik bir merkez olarak konumlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için yurt dışına direkt uçuşlar önemli. Ankara ve çevre illerden iş insanlarımız, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz, dünyaya başkentimizden açılabilir. Ankara, gerek karayolu ve hızlı tren bağlantılarıyla, gerekse coğrafi konumuyla Anadolu'nun havayolu bağlantı merkezi olabilecek en uygun şehir durumunda."