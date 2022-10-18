Ankara haberleri... Ankara'da çiftçilere 250 ton tohum desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri... Ankara'da çiftçilere 250 ton tohum desteği

18.10.2022 18:38
Ankara haberleri... Ankara'da çiftçilere 250 ton tohum desteği

Ankara ekonomi haberi: ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi çiftçilere 250 ton tohum desteği verildi.

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi çiftçilere 250 ton tohum desteği verildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi Projesi' kapsamında, Ankaralı çiftçilere 250 ton tohum desteği sağladı. Ayaş ilçesindeki tohumların çiftçilere teslim törenine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri de katıldı. Özcan, "Yardıma muhtaç tek bir vatandaşımız bile mağdur edilmeyecek. Tüm belediyelerimiz, gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.


YORUMLAR
500
BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER Ankara haberi | 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galası Ankara'da yapıldı Ankara haberi | 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galası Ankara'da yapıldı Ankara haber: Yarın Ankara'nın Merkezindeki Pek Çok Cadde ve Sokak, 'Muhtarlar Evi Açılışı Töreni' Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Ankara haber: Yarın Ankara'nın Merkezindeki Pek Çok Cadde ve Sokak, 'Muhtarlar Evi Açılışı Töreni' Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak
Kaynak: DHA

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara haberleri... Ankara'da çiftçilere 250 ton tohum desteği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 02:19:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara haberleri... Ankara'da çiftçilere 250 ton tohum desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement