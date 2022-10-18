Ankara haberleri... Ankara'da çiftçilere 250 ton tohum desteği

Ankara ekonomi haberi: ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi çiftçilere 250 ton tohum desteği verildi.

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi çiftçilere 250 ton tohum desteği verildi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi Projesi' kapsamında, Ankaralı çiftçilere 250 ton tohum desteği sağladı. Ayaş ilçesindeki tohumların çiftçilere teslim törenine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri de katıldı. Özcan, "Yardıma muhtaç tek bir vatandaşımız bile mağdur edilmeyecek. Tüm belediyelerimiz, gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.



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