Ankara için direkt uçuş çağrısı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran kendisini ziyarete gelen AJET Genel Müdürü Kerem Sarp'tan Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş talebinde bulundu.

AJET Genel Müdürü Kerem Sarp ve Satış Başkanı Macid Boyar, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Halil İlik ve Yasin Özyolu'nun da yer aldığı ziyarette konuşan Baran, Ankara'dan yurtdışına direkt uçuş sayısının yetersizliğinin, ticareti, ihracatı, iş insanlarının gelişimini ve sağlık turizminde ilerlemeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

"Aktarmalı uçuşlar iş insanları için zaman ve kaynak israfına yol açıyor"

Başkent'in 190'ı aşkın ülkeye ihracat yaptığını anlatan Baran, "Başkent olarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan illeri arasında yer alıyoruz. Şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi, 10 sanayi sitesi, 13 de teknokent var. Binlerce insanımız ihracat bağlantıları kurmak için, fuarlara katılıp sektörel gelişmeleri takip etmek için yurt dışına gitmek istiyor. Ankara'dan sadece 26 destinasyona direkt uçuş var. Diğer yerlere gitmek için aktarmalı uçmak gerekiyor ve bir günün yolda geçmesine neden oluyor. Aktarmalı uçuşlar iş insanları için zaman ve kaynak israfına yol açıyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısı Ankara tarafından üretiliyor"

Başkent'in sağlık turizminde geliştiğini anlatan Baran, "Şehrimizde 446 belgeli tesis, sağlık turizmi hizmeti veriyor. Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısı Ankara tarafından üretiliyor. Ankara bu alanda gelişmeye çok uygun ancak yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, sağlık turizmini geliştirmek için direkt uçuş şart" dedi. Baran, Başkent'te bulunan 21 üniversitede yaklaşık 20 milyon yabancı öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çekerek, "Daha çok öğrencinin şehrimizde eğitim alabilmesi, yurt dışından direkt uçuşların artmasına bağlı" ifadelerini kullandı. Direkt uçuşların artmasına ilişkin yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyleyen Baran ziyarette, Sarp'a Ankara'nın üretim, ihracat ve turizm potansiyeli doğrultusunda yurtdışına direkt uçuş destinasyonlarının artırılmasına ilişkin önerileri de içeren bir de dosya sundu. - ANKARA