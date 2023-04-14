Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projenin detayları açıklandı: Ankara-İstanbul arası 1,5 saate düşecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projenin detayları açıklandı: Ankara-İstanbul arası 1,5 saate düşecek

14.04.2023 14:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda duyurduğu müjdelerden biri olan 'süper hızlı tren'in ayrıntıları açıklandı. Detayları aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını belirtti. Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı.

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

"Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" değerlendirmesinde bulunan Karaismailoğlu, bu hedef doğrultusundaki projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI 89 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi: "Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara- İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, detaylar belli oldu: Ankara-İstanbul arası 1,5 saate düşecek

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

20 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs'tan sonra da mega projelerle Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizin hedefleri büyük. Onun için daha büyük projelere imzalar atacağız. Onların da şimdiden planlamasını yaptık. Mega projelerimizle ekonomimizi, istihdamımızı, sanayimizi ve ihracatımızı dün olduğu gibi gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Milletçe el ele, omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • ibrahim şahin: YAPILANLARIN HEPSİ VATANDAŞIMIZ IÇIN TEBRIK EDERİM ANCAK ORTA DOĞU GÜNEYDOĞU ANADOLUYU EGE VE AKDENİZE BAĞLAYAN ISPARTA - KONYA BÖLÜNMÜŞ YOLUNUNDA KAZALAR OLMADAN HAYATLAR SÖNMEDEN PLANLAMAYA ALINMASI BU HABER KADAR HEYECANLI OLACAKTIR Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, detaylar belli oldu: Ankara-İstanbul arası 1,5 saate düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, detaylar belli oldu: Ankara-İstanbul arası 1,5 saate düşecek Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projenin detayları açıklandı: Ankara-İstanbul arası 1,5 saate düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projenin detayları açıklandı: Ankara-İstanbul arası 1,5 saate düşecek - Son Dakika
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