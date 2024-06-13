Ankara Kasaplar Odası Başkanı: Kurban etlerinin kesimden sonra soğuyana kadar bekletilmesi gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Kasaplar Odası Başkanı: Kurban etlerinin kesimden sonra soğuyana kadar bekletilmesi gerekiyor

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin kesimden sonra soğuyana kadar bekletilmesi, sonraki günlerde de işlenmesi için kasaplara götürülmesi gerektiğini bildirdi. Yalçındağ, kesimler sonrası 200 bin tonluk et üretiminin gerçekleşeceğini ve hatalı parçalama, saklama ve değerlendirme neticesinde bu üretiminin yüzde 10'luk kaybını bile büyük bir rakam olarak gördüğünü ifade etti. Vatandaşlara kurban pazarlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Yalçındağ, hayvan kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi. Etlerin işlenmesi için doğru adresin kasaplar olduğunu belirten Yalçındağ, vatandaşları bilinçli davranmaya çağırdı.

13.06.2024 11:03
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Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin bozulmaması için kesimden sonra soğuyana kadar bekletilmesi, sonraki günlerde de işlenmesi için kasaplara götürülmesi gerektiğini bildirdi.

Yalçındağ, AA muhabirine, kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ile etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon küçükbaş ile 900 bin civarında büyükbaş hayvandan büyük çoğunluğunun bayramın birinci günü kesileceğini belirten Yalçındağ, kesimler sonrası 200 bin tonluk et üretiminin gerçekleşeceğini söyledi. Yalçındağ, hatalı parçalama, saklama ve değerlendirme neticesinde bu üretiminin yüzde 10'luk kaybını bile büyük bir rakam olarak gördüğünü ifade etti.

Vatandaşların kurbanlık alımı için kurban pazarlarını tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, pazarlara getirilen hayvanların herhangi bir hastalık taşımadığına ilişkin veteriner hekim raporlarının bulunduğunu, bunun da bir güvence olduğunu kaydetti.

Yalçındağ, vatandaşlara özellikle büyükbaş hayvanları aldıkları pazarların girişindeki kesim için hazırlanan yerlerden faydalanmaları tavsiyesinde bulunarak, "Son derece güçlü hayvanlar, kesim esnasında yapılacak bir hata, telafisi mümkün olmayan sakatlıklara hatta ölüme varan kazalara yol açabilir. Küçükbaş hayvan kesimini ise birkaç defa izleyen kişiler kolaylıkla yapabilir." dedi.

Hayvan kesiminde belli inançlar doğrultusunda yapılan işlemler olduğuna dikkati çeken Yalçındağ, hayvanın yatırılarak üç ayağının bağlanıp bir ayağı serbest bırakıldıktan sonra kesim işleminin tamamlanması gerektiğini anlattı.

Yalçındağ, hayvanın derisi, iç organları ve ayaklarının gövdeden ayrıldıktan sonra kalan kısmın mümkünse soğuyana kadar bir müddet bekletilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bekletecek yer ve zaman yoksa bir kova veya naylon torbalarla kurban etleri eve götürülüyor. Etler sıcaklığını kaybetmeden bu işleri yaparak, vatandaşlar neredeyse eve gelmeden kurban etlerinin bozulmasına neden oluyor." diye konuştu.

"Etlerin işlenmesi için doğru adres kasaplar"

Bu durumların yaşanmaması için etler teslim alındıktan sonra bir an önce eve gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Eve gidilince bir masanın üzerine örtü serilerek, kurban etlerinin örtünün üzerine yayılması ve soğumasının beklenilmesi, daha sonra da buzdolabında saklanması gerekiyor. Etler taşınan kovalar veya torbalarla buzdolabına koyulursa et çok kısa bir zamanda yeşil hale dönerek tüketilemez hale gelir. Derin dondurucuya bile konulsa etler kendi sıcaklığıyla bozulmaya neden olur. Vatandaşlarımıza buzdolabında saklanan etleri bir sonraki gün mahallelerindeki kasaplara giderek işlettirmelerini tavsiye ediyorum."

Yalçındağ, etlerin kayıtlı işletmelerde işletilmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı tebliğler olduğunu anımsatarak, bu kadar yoğun kesimin yapıldığı günde kesim hatalarının yaşanmamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Etlerin uygun bir şekilde parçalanması için doğru adresin kasap dükkanları olduğunu vurgulayan Yalçındağ, il-ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile yerel belediyelerle yaptıkları görüşmelerde bu konuda bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Yalçındağ, halka verilen hizmetin kalitesinin artması için çabaladıklarını belirterek, vatandaşları da bu konuda bilinçli davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kurban, Ankara, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara Kasaplar Odası Başkanı: Kurban etlerinin kesimden sonra soğuyana kadar bekletilmesi gerekiyor - Son Dakika

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