Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı - Son Dakika
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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı

18.08.2022 10:05
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı

Ankara-Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

Ankara- Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu bağlantı yolunun son 5 kilometresi de trafiğe açılarak tamamı kullanılır duruma geldi.

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesinin yasak olduğu belirtilirken, mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız da 110 kilometre olarak belirlendi.

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı' Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı' Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti
Kaynak: AA

Kırşehir, Ankara, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı - Son Dakika
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