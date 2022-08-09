Akkuzulu domatesinde bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin dekar alanda yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı.

Başkentin sebze ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Çubuk'un kırsal mahallelerinden Akkuzulu'da bu yıl 15 bin ton domates alınması öngörülüyor.

Hasat yapılan tarlayı ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Orhan Yegin ile Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarla domates topladı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin verimli topraklara sahip oluğunu dile getirerek, "Yeter ki çalışmak ve üretmek isteyelim. Akkuzulu, bu noktada çok güzel bir örnek. Çubuk gerçekten Ankara'nın, Türkiye'nin tarımsal üretimi noktasında önemli rol teşkil ediyor. Tabiri caizse bölgenin bir çocuğu olarak, bu ürünleri herhangi bir yerde görünce mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Hükümet olarak hem yerelde üretimi desteklediklerini hem de dünyadaki gıda krizini çözmeye çalıştıklarını aktaran Yegin de "Allah memleketimize, Cumhurbaşkanımıza güç kuvvet versin. Hep beraber memleketimizi büyütmeye, üretimi artırmaya çabalıyoruz." dedi.

"Lezzeti, kokusu ve aromasıyla çok farklıdır"

Başkan Demirbaş ise üreticilerin yoğun mesailerinin sürdüğünü, bol ve bereketli hasat dönemi geçirdiklerini anlattı.

Salgınla birlikte tüm dünyada gıdanın ve üretimin çok önem arz ettiğini bir kez daha gördüklerini aktaran Demirbaş, "Akkuzulu da çalışkan, üretken, kendi emeğinin karşılığını almayı bilen bir mahallemiz. Burada üretilen domatesler doğallığı, lezzeti, kokusu ve aromasıyla çok farklıdır. Tüm Ankaralı hemşerilerimize ilçemizdeki bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıldır domates üretimi yapan çiftçi Güllü Gölyeri de bu yıl domateslerin tarlada 9-10 liradan alıcı bulduğunu kaydetti. Ürünleri en doğal şekilde yetiştirdiklerini ifade eden Gölyeri, bu yıl çok güzel verimin olduğunu dile getirdi.