Akkuzulu domatesinde bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akkuzulu domatesinde bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor

09.08.2022 13:07

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin dekar alanda yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin dekar alanda yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı.

Başkentin sebze ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Çubuk'un kırsal mahallelerinden Akkuzulu'da bu yıl 15 bin ton domates alınması öngörülüyor.

Hasat yapılan tarlayı ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Orhan Yegin ile Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarla domates topladı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin verimli topraklara sahip oluğunu dile getirerek, "Yeter ki çalışmak ve üretmek isteyelim. Akkuzulu, bu noktada çok güzel bir örnek. Çubuk gerçekten Ankara'nın, Türkiye'nin tarımsal üretimi noktasında önemli rol teşkil ediyor. Tabiri caizse bölgenin bir çocuğu olarak, bu ürünleri herhangi bir yerde görünce mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Hükümet olarak hem yerelde üretimi desteklediklerini hem de dünyadaki gıda krizini çözmeye çalıştıklarını aktaran Yegin de "Allah memleketimize, Cumhurbaşkanımıza güç kuvvet versin. Hep beraber memleketimizi büyütmeye, üretimi artırmaya çabalıyoruz." dedi.

"Lezzeti, kokusu ve aromasıyla çok farklıdır"

Başkan Demirbaş ise üreticilerin yoğun mesailerinin sürdüğünü, bol ve bereketli hasat dönemi geçirdiklerini anlattı.

Salgınla birlikte tüm dünyada gıdanın ve üretimin çok önem arz ettiğini bir kez daha gördüklerini aktaran Demirbaş, "Akkuzulu da çalışkan, üretken, kendi emeğinin karşılığını almayı bilen bir mahallemiz. Burada üretilen domatesler doğallığı, lezzeti, kokusu ve aromasıyla çok farklıdır. Tüm Ankaralı hemşerilerimize ilçemizdeki bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıldır domates üretimi yapan çiftçi Güllü Gölyeri de bu yıl domateslerin tarlada 9-10 liradan alıcı bulduğunu kaydetti. Ürünleri en doğal şekilde yetiştirdiklerini ifade eden Gölyeri, bu yıl çok güzel verimin olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun 'Ata dedeler' iddianamesinde örgüt yöneticilerine rekor hapis talebi 'Ata dedeler' iddianamesinde örgüt yöneticilerine rekor hapis talebi Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda
Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuzulu domatesinde bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıda 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 19:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Akkuzulu domatesinde bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş