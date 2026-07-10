Ankara'nın Yeni Bağlantı Yolları Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ankara'nın Yeni Bağlantı Yolları Hizmete Girdi

10.07.2026 11:19
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, NATO Zirvesi için tamamlanan yolların ulaşımı hızlandırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NATO Ankara Zirvesi öncesi tamamlanarak hizmete sunulan başkentin yeni bağlantı yollarının, Türkiye'yi ziyaret eden liderler ve heyetlerini güvenli, konforlu ve hızlı şekilde gidecekleri yere ulaştırdığını bildirdi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Ankara Zirvesi kapsamında yapılan kara yolu çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara Havalimanı ile bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşımın düzenlenmesi kapsamında bağlantı yollarının yapımı için Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) arasında işbirliği protokolü imzalandığını anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda toplam 12,5 kilometrelik yol inşa edildiğini söyledi.

Uraloğlu, tamamlanan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların 6,5 kilometrelik kesiminin bölünmüş yol, 6 kilometresinin ise tek yol standardında yapıldığı bilgisini vererek, 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü'nün de yeni bir yöntemle bu sürede inşa edildiğini bildirdi.

"Yollarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmaları yapıldı"

Ankara Havalimanı bağlantı yollarının yaklaşık 6 ay gibi kısa sürede tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, başkentin stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli halkalardan birinin oluşturulduğunu anlattı.

Uraloğlu, projenin bölünmüş yol kesimi üzerinden, heyetlerin 4 kilometre katederek Devlet Konukevi'nden Ay Yıldız Yerleşkesi'ne, 3 kilometre katederek Havalimanı ile Ankara Bulvarı'na ve Ankara Bulvarı üzerinden de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne direkt ulaşım imkanı sağlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Ankara Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 7 dakikaya indirildi. KGM sorumluluğundaki yollarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmaları yapıldı. Böylece, Ankara Havalimanı ile Ankara'nın yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan, hızlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlandı. Başkentin ulaşım yükünü hafifletecek yeni bir hat oluşturduk. Ankara'nın yeni bağlantı yolları, NATO Ankara Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden devlet liderleri ve heyetlerinin güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımını sağladı. Devlet liderlerinin de övgüyle bahsettiği yollar ve yapılar inşa etmeye, ülkemizi kalkındırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Ay Yıldız Karargahı'na kolay ulaşım için de çalışmalar yürütüldü

Uraloğlu, NATO Ankara Zirvesi kapsamında hizmet vermeye başlayan Ay Yıldız Karargahı'na ulaşım için yapılan yol düzenlemelerinin hem yerleşkeye güvenli giriş-çıkışları sağlamayı hem de bölgedeki sivil trafiği rahatlatmayı amaçladığını dile getirdi.

Bu kapsamda, KGM tarafından çevrede farklı ölçeklerde çalışmalar yapıldığını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"?Yerleşkenin Ankara-Eskişehir Yolu ile Ankara Çevre Yolu ve Bağlıca bölgesi arasındaki stratejik konumu nedeniyle bu hatlar üzerinde ciddi şerit genişletme ve yeni bağlantı çalışmaları yapıldı. Acil durumlarda askeri araçların ve intikallerin şehir içi trafiğine takılmaması için doğrudan Ankara Çevre Yolu'na bağlanan özel bağlantı kolları ve askeri amaçlı alternatif çıkış hatları oluşturuldu. ?Bölgede sinyalizasyon beklemelerini sıfıra indirmek ve akıcı bir trafik sağlamak adına çok sayıda sanat yapısı inşa edildi. Özetle yapılan çevre düzenlemeleriyle bölge sadece bir askeri üs bağlantısı değil, Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu aksındaki sivil trafiği de rahatlatacak baypas yolları içeren modern bir ulaşım ağına kavuşturuldu."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Savunma, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'nın Yeni Bağlantı Yolları Hizmete Girdi - Son Dakika

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