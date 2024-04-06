Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA'yı önemli bir haber kaynağı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA'yı önemli bir haber kaynağı olarak nitelendirdi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA\'yı önemli bir haber kaynağı olarak nitelendirdi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı'nın dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olduğunu belirterek, AA'nın doğru ve güvenilir haberler sunarak ülkemizdeki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti. Baran, AA'nın yeni yaşını kutlayarak tüm çalışanlarını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

06.04.2024 10:57
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başardığını bildirdi.

Baran, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, Milli Mücadele döneminden bu yana, ülkenin gelişimine şahitlik eden AA'nın, yaptığı yüz binlerce haberle ülkede olan biteni dünyaya, dünyada olan biteni de kendilerine aktardığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiği yenilikleri, derin birikimiyle birleştirerek doğru ve güvenilir haberler sunan AA, ülkemizdeki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra birçok ülkede varlığını sürdürerek, dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren AA'nın yeni yaşını kutluyor, zatıalinizin şahsında tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA'yı önemli bir haber kaynağı olarak nitelendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA'yı önemli bir haber kaynağı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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