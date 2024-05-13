Ankara Ticaret Odası, Üyelerine Elektrikli Şarj İstasyonu Hizmeti Sunuyor

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası, üyelerinin elekrikli araçlarını şarj edebilmeleri için hizmet binası otoparkında hizmet vermek üzere, elektrikli şarj istasyonu kurdu.

Ankara Ticaret Odası, elektrikli araç kullanımındaki artışla birlikte oluşan şarj istasyonu ihtiyacını karşılamak üzere Eksim Holding bünyesinde yer alan ve elektrikli şarj hizmeti sunan Otopriz ile bir protokol imzaladı. ATO üyelerinin kullanımı için Otopriz Elektrikli Şarj İstasyonu kurulmasına ilişkin protokol, ATO Başkanı Gürsel Baran ile Otopriz Regülasyon Başkanı Nedim Korkutata arasında, ATO Başkanlık makamında imzalandı.

ATO Başkanı Baran, benzin ve dizel yakıtlara göre düşük maliyetli olması nedeniyle tercih edilen elektrikli araçların, karbon emisyonlarını azaltarak, hava kirliğinin önüne geçtiğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sağladığını kaydetti. Sürücü ve yolcular açısından konforlu bir sürüş imkanı sağlayan elektrikli araçların sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Baran, "Elektrikli araç sayısıyla birlikte şarj istasyonu sayıları da artıyor. 2023 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki şarj istasyonu sayısı 12 bini geçmişti. Bu oran ile Türkiye, toplam elektrikli araç şarj istasyonu sayısı bakımından Avrupa ikincisi durumunda" dedi.

Elektrikli araçların kullanımının artmasıyla birlikte, şarj altyapısı ve batarya teknolojilerinde sürekli olarak yenilikler ve gelişmeler yaşandığına da dikkat çeken Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak hem hizmet aracımız Togg'un hem de Odamıza gelen üyelerimizin araçlarını şarj edebilmesi için istasyon kurduk" diye konuştu.

Protokol imza programının ardından Otopriz Şarj İstasyonu'nda ilk olarak ATO'nun hizmet aracı, Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg şarj edildi. - ANKARA