ATO'dan süs bitkileri sektörü'e eğitim

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, süs bitkisi sektörünün istihdam ve ihracat kapasitesini arttırabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki bu zenginliği ekonomik alanda görünür hale getirmemiz gerekli" dedi.

"Dünya'da ve Türkiye'de Süs Bitkileri Sektörü ve Trendler" konulu eğitim programı, ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ve ATO İDEA organizasyonunda Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan ATO Başkanı Baran süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin dünyadaki gelişmeleri takip ederek, daha hızlı ilerleme kaydedebilmesi açısından eğitim programları düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydederek, sektörün belgeli meslek haline gelebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile çalışma yürüttükleri bilgisini verdi.

"Ülke ekonomisini sırtlayabilecek potansiyele sahip"

Coğrafi konum ve iklim özellikleri açısından Türkiye'nin süs bitkileri alanında gelişmeye açık olduğunu bildiren Baran, doğru planlama ve üretim ile sektörün ihracatının hali hazırda olan 100 milyon dolarlık rakamın üzerine çıkartılabileceğini ifade etti. Baran, "İhracat potansiyelini yükseltmek için birçok avantaja sahibiz. Bu konuda eğitimin de çok önemli olduğunu biliyorum. Çiçekçilik ve kesme süs bitkileri alanında çalışanlarımızı eğitim ile bilinçlendirerek hem sektörü geliştirir hem de katma değerini artırabiliriz" dedi.

"Yılmaz ve Komite'ye teşekkür"

Baran, konuşmasında ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyeleri ile aynı zamanda komite üyesi olan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür ederek, Yılmaz'ın pandemi önlemleri kapsamında kapalı olan işletmelerin anneler günü ve diğer özel günlerde faaliyet göstermeleri için öncülük ederek, zor günlerde sektöre destek olduğunu anlattı.

"Cari işlemler dengesine ve istihdama katkı"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada yüksek ihracat, yüksek kar ve yüksek hasat yapan sektörün, kent ekonomisi için bir değer oluşturduğunu kaydetti. Yılmaz, "Hayatımızı renkleriyle güzelleştiren çiçekçilik sektörü, dış ticaret fazlası vermesiyle cari işlemler dengesine ve istihdama katkıları açısından ülke ekonomisi için çok önemli bir sektördür" dedi.

Ankara arazisinin yüzde 97'sinin tarım alanı olduğu halde, sadece yüzde 25'inde tarım yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, atıl durumdaki arazilerin süs bitkisi üretiminde kullanılabileceğini anlattı.

Türkiye'nin süs bitkileri açısından zengin bir çeşitliliği olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ülkemiz süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ile ihracatçı bir ülke konumuna gelebilecek tüm avantajlara sahip. Bu potansiyeli doğru kullanarak ihracat hedefimizi tüm dünyaya çevirmeliyiz" diye konuştu.

"Sektörün çözümü mezatta"

Sektörün satış yaptığı mezatlara da değinen Yılmaz, mezatların önemli bir kültür sahası olduğunu da anlattı. Yılmaz, "Mezatlar sadece uygun fiyata kooperatif usulü satış yaptığımız veya satın aldığımız yer değil birbirimize tahammülümüzü geliştirdiğimiz, ekmeğimizi, zamanımızı, bereketimizi paylaştığımız, sevgimizi arttırdığımız yer. Mezat tarafını biraz daha güçlendirmeliyiz. Daha işlevsel bir yaşam alanına dönüştürmeliyiz" diye konuştu. Eğitimler sayesinde mesleğin daha iyi icra edilebileceğini belirten Yılmaz, bu sayede sektörün itibarının da artacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Soner Kazaz "Dünyada ve Türkiye'de Süs Bitkileri Sektörü ve Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Çiçeklerin Hasat Sonrası Ömürleri Nasıl Uzatılır" başlıklı sunum yaparken, Zekai Arapoğlu ise "Modern Çiçek Tasarımı" konusunda bilgi verdi.

Programda Ankara Tarım İl Müdürlüğü Uzmanı Murat Demirci de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sektörde üretimi geliştirmek üzere tahsis ettiği hibe destekler hakkında bilgi verdi.

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erol Akçay, ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komite Üyesi Erhan Ünal, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Mehmet Tütüncü ve öğrencileri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri ile çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı programın sonunda tüm katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi. - ANKARA