Ankara, Türkiye\'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ikinci sıraya yükseldi

Ekonomi

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Ankara'nın 45 firmayla ikinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın listedeki firma sayısını 39'dan 45'e çıkardığını ifade etti.

Böylece firma sayısı itibarıyla Ankara'nın İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Ekinci, bu durumun başkent açısından büyük bir sıçrama anlamına geldiğini kaydetti.

Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayileşme yolunda Kocaeli ve Bursa'yı geride bırakan bir ilerleme var. Ankara, Türkiye'nin tam da ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürün üretiminde başı çekiyor. Aynı zamanda bir üniversite kenti konumuyla Ankara'nın yıldızının parladığını görebiliyoruz. Üstelik, İstanbul, Kocaeli gibi deprem açısından yüksek risk barındırmadığı, güvenli üretim alanı olduğu için başka illerden de sanayicileri çekiyor."