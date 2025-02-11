Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

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BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Anlaşma kapsamında doğal gaz akışının 1 Mart'ta başlaması planlanıyor" açıklamasında bulundu. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği görüşmeleri ilk olarak 1998'de başlamıştı.

11.02.2025 13:39  Güncelleme: 13:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

TÜRKMENİSTAN'A GİDEREK TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

DOĞAL GAZ AKIŞI 1 MART'TA BAŞLAYACAK

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart'ta başlanması planlanıyor.

"2 ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Türkmenistan enerji işbirliğinde tarihi bir adım atıldığını kaydetti. Geçen yıl martta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov katılımıyla Antalya'da imzalanan doğal gaz alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşıldığını ifade eden Bayraktar, "Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye\'ye geliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ahmet şahin:
    Boru gideri vatandaşa, gaz geliri yandaşa 86 6 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    hani biz bulmuştuk doğalgazı şahlanıyorduk 80 10 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    bizim gaz fıss çıktı ellam 59 8 Yanıtla
  • Tatar9515:
    bizim gaz ne oldu hami seçimlerden önce bulunan o nerde 54 6 Yanıtla
  • kayserili:
    şimdi sıkı tutunun :) 41 4 Yanıtla
  • murat2069:
    bu boru işi sıkıntılı ulke sıkı tutunun uçmayalım 36 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    ülkemin geldiği duruma minnettarım, kapı arkasında kedilikten bu günlere 15 20 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    hangi hatla geliyor, neden yazılmamış...? BTC ile mi...hava hattıyla mı..? 21 5 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    bizdeki gaz zaten bu kadar olur çabuk bitiririz 24 2 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    Sen fiyat düşeçekmi onu söyle 21 2 Yanıtla
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