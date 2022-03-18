Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar - Son Dakika
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Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar

18.03.2022 12:22

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında promosyon protokolü imzalandı. Protokole göre, tüm Emniyet personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.

ÖDEMELER 6 AYDA BİR YAPILACAK

İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "Teşkilatımız personeline hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulan paylaşımda, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım:

İmzalar atıldı! Polislerin maaşlarına her ay 300 kira ilave ödeme yansıtılacak
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar - Son Dakika
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