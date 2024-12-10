Antalya Büyükşehir Belediyesi COP29 Konferansı'nda İklim Değişikliği Çalışmalarını Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi COP29 Konferansı'nda İklim Değişikliği Çalışmalarını Tanıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi COP29 Konferansı\'nda İklim Değişikliği Çalışmalarını Tanıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bakü'deki COP29 toplantısında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında projelerini uluslararası platformda tanıttı ve 2026'da düzenlenecek COP31 için adaylıklarını duyurdu.

10.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen 29. Taraflar Konferansı (COP29) toplantısına katılarak, iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmalarını uluslararası platformda tanıttı. Bu toplantıda elde edilen deneyimler Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlere yönelik bilgilendirme toplantısında anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Taraflar Konferansı olarak bilinen COP29 toplantısına davetli olarak katılarak, Antalya'nın iklim değişikliğine karşı hedefleri ve projelerini paylaştı. Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy toplantıda yaptığı sunumda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma çabaları kapsamındaki çalışmaları anlattı. Toplantıda ayrıca Antalya'nın 2026 yılında düzenlenmesi planlanan COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylığı da toplantıda duyuruldu.

Bakü'deki COP29'dan dönen belediye temsilcileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, COP29 deneyimleri, elde edilen kazanımlar, uluslararası gözlemler ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi. Başkan Danışmanı Atasoy, 29. Taraflar Konferansı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmalar ve yerel yönetimlerin bu süreçteki rolü üzerine bir sunum gerçekleştirildiğini belirtti.

Atasoy konferansın önemine değindi

Konferansın önemine değinen Atasoy, "Dünyamızın ortak sorunu olan iklim değişikliğine yönelik politikaların görüşüldüğü bu toplantı, farkındalığın artırılması ve küresel iş birliklerinin sağlanması açısından çok büyük önem taşıyor. Antalya olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığımız zorlukları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Uluslararası iş birliklerine yönelik önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca COP31'e ev sahipliği yapma konusunda adaylığımızı da açıkladık. Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank ile yaptığımız görüşmede, bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yapıldığını ifade etti" dedi.

"Antalya ve Türkiye için stratejik öneme sahip"

COP29'da Antalya Büyükşehir Belediyesi adına sunum yapan İklim Değişikliği Politikaları Araştırma Derneği Genel Sekreteri Nuray Çaltı da COP29'un ana temasının iklim finansmanı olduğunu belirtti. Çaltı, Antalya'nın Doğu Akdeniz makro iklim kuşağında yer almasından dolayı kuraklık ve denizden kaynaklı etkilerden en çok etkilenecek bölgelerden biri olduğunu vurguladı. Çaltı, "Bu konferansa katılmakla hem yeni fırsatlar hem de tehditler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapma şansı bulduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 toplantısına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunması, Antalya ve Türkiye için stratejik bir önem taşıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi COP29 Konferansı'nda İklim Değişikliği Çalışmalarını Tanıttı - Son Dakika

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