Korkuteli ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde önceki hafta yoğun yağış sonrası sel meydana gelmişti. Selin getirdiği malzemeler mahallede bulunan mevcut yağmur suyu büzlerini tıkayarak taşkına neden olmuştu. Olayın tekrar yaşanmaması için çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tıkanan büz ağızlarını açtı. Ekipler bölgede taşkını önlemek için mevcut büzlere ilave olarak daha büyük büzler döşeyerek, yağmur suyunun tahliyesini kolaylaştırdı. Ayrıca ekipler dere yataklarında selin getirdiği malzemeleri de temizledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Büyükşehir'den Kırkpınar'da yağmur suyu çalışması - Son Dakika

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