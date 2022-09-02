Büyükşehir'den Kırkpınar'da yağmur suyu çalışması - Son Dakika
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Büyükşehir'den Kırkpınar'da yağmur suyu çalışması

02.09.2022 11:34
Büyükşehir'den Kırkpınar'da yağmur suyu çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yoğun yağış sonrası sel yaşanan Korkuteli ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde yağmur suyu çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yoğun yağış sonrası sel yaşanan Korkuteli ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde yağmur suyu çalışması başlattı. Mahalleye yağmur suyu tahliyesi için yeni yeni büzler yerleştirdi.

Korkuteli ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde önceki hafta yoğun yağış sonrası sel meydana gelmişti. Selin getirdiği malzemeler mahallede bulunan mevcut yağmur suyu büzlerini tıkayarak taşkına neden olmuştu. Olayın tekrar yaşanmaması için çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tıkanan büz ağızlarını açtı. Ekipler bölgede taşkını önlemek için mevcut büzlere ilave olarak daha büyük büzler döşeyerek, yağmur suyunun tahliyesini kolaylaştırdı. Ayrıca ekipler dere yataklarında selin getirdiği malzemeleri de temizledi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den Kırkpınar'da yağmur suyu çalışması - Son Dakika

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