 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, GES Santralleriyle Enerji Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, GES Santralleriyle Enerji Üretimine Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu temininde ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümünü Korkuteli Bozova'da kurulan GES santrallerinden karşılıyor. Yıllık 8,5 milyon watt üretim kapasiteli GES'ler ile yılda 25 milyon liralık enerji üretimi gerçekleşiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını sağlayan çevreci projelerine devam ediyor. GES projeleri sayesinde yılda 3 bin 700 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, GES Santralleriyle Enerji Üretimine Devam Ediyor
08.01.2024 - 12:24,
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu temininde ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümünü Korkuteli Bozova'da kurulan GES santrallerinden karşılıyor. Yıllık 8,5 milyon watt üretim kapasiteli GES'ler ile yılda 25 milyon liralık enerji üretimi gerçekleşiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını sağlayan çevreci projelerine devam ediyor. 2020 yılında kurulan GES 1 ve 2022 yılında kurulan GES 2 projelerinin ardından GES 3 ve GES 4 projeleri de geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğünün Korkuteli Bozova Mahallesi'nde 264 ada 1 parsele yaklaşık 54 dönüm üzerine kurduğu, her biri 1 megawatt gücünde olan, 4 adet yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri verimli bir şekilde elektrik üretmeye devam ediyor.

"Yıllık 25 milyon lira tasarruf"

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT), içme ve atık su hizmetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi için gerekli olan elektrik enerjisinin karşılanmasına önemli katkı sağlayan güneş enerjisi santrallerine bağlı 10 bin 777 adet güneş paneli bulunuyor. Fosil yakıt yerine kullanılan güneş panelleri aracılığıyla dört GES projesinin kapasitesi yıllık 8,5 milyon watta ulaştı. Bu sayede yıllık bazda yaklaşık 25 milyon TL'lik enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen elektrik, 2 bin 600 adet konutun 1 yıllık elektrik enerji tüketimine denk geliyor. Ayrıca çevre dostu bu proje sayesinde yılda 3 bin 700 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak. Bu sayı 310 bin ağacın karbon emilimine eşdeğer.

"Çevreci projeler"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü görevlisi Enerji Sistemleri Mühendisi Elif Demir, ASAT Genel Müdürlüğünün içme ve atık su hizmetlerinin, kesintisiz ve sürekli olarak devam edebilmesi için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyduğunu, ayrıca en büyük işletme kalemlerinden birinin de elektrik enerjisi olduğunu belirtti.

Demir, "Bu kapsamda, maliyeti düşürebilmek adına Korkuteli Bozova Mahallesi'nde kurulan güneş enerji santralleri, planlandığı şekilde çalışmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak doğaya verdiğimiz sözü tutuyoruz, doğaya fayda sağlamak için çevreci projelerimize devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Korkuteli, Çevre, Belediye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi, GES Santralleriyle Enerji Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:03:53. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, GES Santralleriyle Enerji Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement