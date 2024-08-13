Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da Sulama Sistemi Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da Sulama Sistemi Projesini Hayata Geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca\'da Sulama Sistemi Projesini Hayata Geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Mavikent Mahallesi'nde sulama sistemi projesini hayata geçirdi. Proje ile bölgedeki tarım faaliyetleri için büyük kolaylık sağlandı.

13.08.2024 11:58  Güncelleme: 12:02
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Mavikent Mahallesi Bahçebaşı mevkiinde sulama sistemi projesini hayata geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da Mavikentli üreticilerin sesine kulak verdi. Kumluca Mavikent'te yaşanan sorunları çözmek için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 25 yıldır kullanılmayan içme suyu kaynağını tekrar aktif hale getirip 2 kilometrelik kapalı hat yaparak saatte 30 ton su kapasiteli sulama sistemi oluşturdu. Gerçekleştirilen proje ile yaklaşık 400 dönüm arazinin sulama sıkıntısı giderilerek bölgedeki tarım faaliyetleri için büyük kolaylık sağlanmış oldu.

"Sulama sorunu ortadan kalkıyor"

Bölgede seracılığın son derece önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, su sorunu nedeniyle seralarını sulamada ciddi sıkıntılar çektiklerini söyledi. Karataç "Mahallemizde seracılık önemli bir yere sahip bölgede sulama suyu kaynağımız yetersiz kalıyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanımız Kerem Kaya Turan'a mahallemizdeki sulamayla ilgili sıkıntıları anlattık. Bizi dinledikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri sulama suyu için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Bir ay gibi kısa bir zamanda tesis tamamlandı. Vatandaşlarımız bahçe ve seralarını daha verimli sulama imkanı buldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da Sulama Sistemi Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika

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