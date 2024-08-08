Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca\'da Yaş Sebze Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Faaliyetlerini Sürdürüyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede israfı önlemek amaçlı kurulan tesis ile çiftçilerin kayıpları en aza indiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, elde kalan tarımsal ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve ürün kaybının önüne geçmek için Kumluca'ya "Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor" sloganıyla kazandırdığı tesiste paketleme ve kurutma işlemleri sürdürülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projeyle Kumluca Mavikent Toptancı Hal içerisinde yapımı tamamlanan tesis Büyükşehir Belediyesi yönetiminde hizmet veriyor. Tesiste Günlük 3 ton kurutma, 130 ton paketleme kapasitesi bulunuyor.

"Halkın tesisi"

Üreticileri israfın önüne geçmek için tesisi kullanmaya davet eden Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Gömlekli, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin yönetiminde Kooperatifimizle kurulan iş birliği ile bu önemli tesisi tam kapasite çalışması için gerekli çalışmaları yaptık. Örtü altı üretim yapan bölgemize katma değer sağlayacak tesis tüm üreticilerimize en iyi şartlarda hizmet sunmaya hazır. Sezon başladığında hem istihdam anlamında hem de israfı önleme anlamında bizim için önemli bir yatırım. Belediyemiz tarafından Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerimize tesisteki makinelerin kullanımı konusunda gerekli eğitim verildi. Belediyemizden gıda mühendisleri bu süreçte kooperatifimizi yalnız bırakmıyor. Kurutma ve paketlemenin her aşamasında üreticimizin yanında oluyor. Halk için yapılan bu tesislerin halk tarafından işletilmiş olması bizleri son derece memnun ediyor. Elinde ürünü kalan tüm üreticilerimizi israfın önüne geçmek için tesisimize bekliyoruz" dedi.

"Ürün kayıplarımız son buldu"

Kumluca Mavikent Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Akkın ise, "Bölgemize kazandırılan bu tesisten son derece memnunuz. Çok ihtiyaç duyduğumuz bir konuda Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz bizlere destek sundu. Sezon boyunca birçok çitçimizin ürettiği ürünler şekil bozukluğu ya da istenen kaliteye gelmemesi sebebiyle israf olabilecek duruma geliyor. Her dikimde muhakkak bir ürün kaybımız oluyor. Biz bu kayıplardan dolayı çok üzülüyoruz. Bu kayıpların önüne geçmek için bu tesis bizim için bulunmaz bir nimet oldu. İklim şartlarından dolayı kurutamadığımız ürünleri hızlı bir şekilde kurutup ülke ve kendi ekonomimize katkı sunabiliyoruz. Bu tesisler ile bölgemiz ve Antalya'mız üreterek daha çok büyüyecektir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA