Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 85 Milyon TL Enerji Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 85 Milyon TL Enerji Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere 85 Milyon TL Enerji Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 53 sulama kooperatifine toplamda 85 milyon TL enerji desteği sağlıyor. Bu destekle çiftçilerin üretim maliyetleri düşerken, kazançları artıyor.

31.10.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla 19 ilçedeki 53 sulama kooperatifine 2024 yılında yaklaşık 85 milyon TL'lik enerji desteği sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çiftçilere yönelik enerji desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleri ile 2024 yılında Antalya genelinde bulunan 53 tarımsal sulama kooperatifine ise 85 milyon TL enerji desteği sağladı. Üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin enerji desteği sayesinde nefes aldı, 22 bin çiftçi ailesinin üretim maliyetleri düşerken, kazançları arttı.

Kumluca ilçesindeki Yenicepınar Mahallesi Sulama Kooperatifi destekten faydalanan kooperatiflerden sadece biri. Sulama suyunu Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 5 kilometrelik kapalı devre sulama sistemiyle arazilerine ulaştıran kooperatifin bu yılki enerji maliyeti 1,5 milyon lira. Bu maliyetin 885 bin lirası Büyükşehir Belediyesi'nin enerji desteğiyle karşılanıyor. Ucuz sulama yapan üreticinin maliyeti azalıyor, karı artıyor. Yüksek tarımsal girdi maliyetleri nedeniyle zorlanan Yenicepınar'daki 150 çiftçi ailesinin enerji desteğiyle yüzleri gülüyor.

"Üreticinin kazancı arttı"

Kooperatif Başkanı Duran Acarbulut, kurulan kapalı devre sistemi ve sağladığı enerji desteğiyle kazançlarının arttığını söyledi. Bu sayede ekilen arazi miktarının arttığını anlatan Acarbulut, "Sulama sorunumuz varken ekin ekiyor, yarım dönüm sera ile geçimimizi sağlıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz sorunumuzu çözdü 2 bin dönüm arazi sulama suyuna kavuştu. Artık ne kadar ekilebilecek arazimiz varsa hepsini kullanabiliyoruz. Ayrıca enerji desteği de alıyoruz. Avrupa tarzı kapya, Şili ve Kaliforniya biber çeşitlerini yetiştirip, ciddi kazanç elde ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 85 Milyon TL Enerji Desteği - Son Dakika

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