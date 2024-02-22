Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yazır Mahallesi\'nde çiftçilere süt tankı tahsis etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne, 1 adet 4 ton hacimli süt tankı tahsis edildi.
Yerel ekonomiyi güçlendirmeyi ve çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışma ile hayvancılık sektörüne destek sağlıyor. S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine tahsis edilen modern teknolojiye uygun olarak tasarlanmış 4 tonluk süt tankı, sütün daha iyi şartlarda muhafaza edilmesine imkan tanıyacak.
"Bin 800 hane yararlanacak"
S.S Yazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, 1800 hanenin süt tankından faydalanacağını söyleyerek, "Süt soğutma tankımız yeterli değildi ve bizde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatta bulunduk. Akabinde 4 tonluk 1 adet süt tankımız kooperatifimize geldi. Yazır Mahallesi'ndeki bin 800 hane bu sütten faydalanabilecek. Kırsal kesimdeki çalışmalarını her daim sürdüren Muhittin başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Yerel girişimlerin, sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlaması beklenirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvancılıkla uğraşan çiftçilere destek vermeye devam edecek. - ANTALYA
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