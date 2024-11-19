Antalya'da 40 Yıllık İçme Suyu Boruları Yenileniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da 40 Yıllık İçme Suyu Boruları Yenileniyor

Antalya\'da 40 Yıllık İçme Suyu Boruları Yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesi Kınık ve Ova Mahallelerinde 60 milyon lira yatırımla 40 yıllık ömrünü tamamlamış içme suyu borularını yeniliyor. Proje, bölge halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefliyor.

19.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:13
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş ilçesi Kınık ve Ova Mahallelerinde 40 yıllık ömrünü tamamlamış boruları yeniliyor. 60 milyon lira yatırım bedelli projeyle bölge halkı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş'ta vatandaşları sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kınık ve Ova Mahallelerinde basınç yetersizliklerini gidermek ve eskiyen şebeke borularını yenilemek için altyapı çalışması yapılıyor.

"Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu"

ASAT, Kınık-Ova mahalleleri içme suyu isale hattı yenileme projesi kapsamında bölgenin 40 yıllık ömrünü tamamlamış borularını değiştiriyor. 60 milyon liralık içme suyu yatırımı için 4 kilometrelik Atatürk Bulvarı'nda ilk etap çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından eskiyen ana hatların değişimi yapılıyor.

"Basınç yetersizliğine çözüm"

Bölgedeki yetersiz basınç yüzünden yaşanan sıkıntıyı da sona erdirmek için kolları sıvayan ASAT, sorunu kısa sürede çözecek. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aralık ayında ihalesi yapılacak olan Kaş Hayıtlı Projesi kapsamında 2 bin 500 tonluk yeni bir içme suyu deposu inşa ederek, bölgenin tamamını besleyecek. Bölgeye 4 bar ile 6 bar arasında su basıncı sağlanacak.

"40 yıllık mağduriyet sona erecek"

İçme suyu boru yenileme çalışması hakkında açıklamalar yapan ASAT Kaş Şube Müdürü Güngör Taş, "Bölge ömrünü tamamlamış borular yüzünden 40 yıldır bir mağduriyet yaşıyordu. Projenin ilk etap çalışması Atatürk Bulvarı'nda başladı. Ekipler tarafından eskiyen ana şebeke hatların değişimi yapılıyor. Eskiden kalma borular değiştirilerek yerlerine daha sağlıklı içme suyu boruları döşenecek. Proje tamamlandığında bölgedeki hatların gelecek 40 yıl boyunca kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlaması ön görülüyor. Projeyle bölgedeki basınç sorunu da sona erecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da 40 Yıllık İçme Suyu Boruları Yenileniyor - Son Dakika

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